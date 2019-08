Tabu-Thema ARD-Gehälter bald wieder auf der Agenda?

Ein Streik beim WDR https://meedia.de/2019/08/22/erhebliche-auswirkungen-auf-das-programm- ... könnte Geschichte machen und die Frage nach dem unterstellten Monopol der öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland wieder ins Rollen bringen. Wer über dieses Thema schreibt – wie der Verfasser - macht sich bei der Führung des Öffentlich-Rechtlichen schnell Feinde. Vor dem Hintergrund des obigen Streiks lohnt die Erinnerung an eine Analyse des Autors die vor Monaten bei Telepolis erschienen (siehe: https://www.heise.de/tp/features/Update-ARD-Durchschnittliche-Monatsve ... ) ist und im nach hinein für viel Wirbel gesorgt hat. Verdienen die Fernsehleute nicht genug oder sind es nur die Top-Moderatoren mit ihren Produktionsfirmen?

In der neuen Debatte um die Rundfunkgebührenerhöhung ist es legitim, das "Pekuniäre" bei ARD-Mitarbeitern zu hinterfragen. Sind die ARD-Gehälter wirklich so extrem hoch, wie vermutet wird? Um mehr darüber zu erfahren, muss der Bürger nicht spekulieren.

Die Analyse der KEF-Berichte (Abk. Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) und der Jahresabschlüsse einzelner Anstalten erlauben Gehaltsvergleiche mit verschiedenen Berufsgruppen (Normalverdiener, Staatsdiener, Beschäftigte bei DAX-Firmen). Das Studium dieser Rapporte verlangt allerdings Vorkenntnisse. Was herauskommt, erstaunt: Bei der durchschnittlichen Gesamtvergütung (Gehalt, Sozialabgaben, Altersversorgung) liegt die ARD tatsächlich vorne.

Stammdaten zur ARD

Wegen seiner marktbeherrschenden Stellung (45% der Einschaltquoten), der Finanzkraft (über 7,8 Mrd. € Gebühreneinnahmen) und der Beschäftigtenzahl wird häufig vom ARD als großem Unternehmen gesprochen. Inklusive Beteiligungsgesellschaften und Freiberufler arbeiten hier fast 42.000 Menschen, so viel wie in einer mittelgroßen Kreisstadt Menschen wohnen. Allein für die Eintreibung und die Verwaltung der Gebühren auf den etwa 44 Mio. Beitragskonten werden in der Gesellschaft Zentrale Beitragsservice knapp 1.000 Mitarbeiter beschäftigt und kosten 168 Mio. €. In Bezug auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ist die ARD größer als die traditionsreiche Beiersdorf oder die DAX-Zwerge Infineon, Vonovia oder ProSieben. Im Unterschied zu diesen muss er sich jedoch nicht im Markt behaupten - er "lebt" zu 96% aus den Rundfunkgebühren.