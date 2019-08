Das israelische Start-up TriEye konnte in seiner jüngsten Finanzierungsrunde auch Porsche überzeugen. Seit Mai 2019 sammelte TriEye 19 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Kurzwellen-Infrarot-Sensortechnologien (SWIR).

Porsche Ventures investiert in junge Unternehmen, die sich in der Früh- und Wachstumsphase befinden. Das Unternehmen sucht strategische Investitionen in Geschäftsmodelle, die u. a. das Kundenerlebnis und den digitalen Lebensstil verbessern können, während es gleichzeitig nach Technologien wie künstlicher Intelligenz, Blockchain sowie Virtual und Augmented Reality schaut.

TriEye hat eine hochauflösende SWIR-Kamera entwickelt, die kleiner ist, eine höhere Auflösung hat und "einen Bruchteil des Preises" der aktuellen Technologien kostet, heißt es in einer Erklärung. TriEye hat auch bereits bewiesen, dass die Technologie funktioniert und in Serie produziert werden kann.

Abbildung eines Porsche mit einer TriEye SWIR-Kamera, Quelle: Porsche (Dr Ing.h.c.F Porsche AG).

Die erste Kamera des Unternehmens, die 2020 auf den Markt kommen soll, ist "darauf ausgelegt, Leben auf den Straßen zu retten", heißt es in der Erklärung. Einmal integriert, wird die Kamera fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrzeuge in die Lage versetzen, "unter widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen wie Nebel, Staub oder Nacht eine beispiellose Sicht zu erreichen", so TriEye.

"Wir sehen großes Potenzial in dieser Sensorik, die den Weg für die nächste Generation von Fahrerassistenzsystemen und autonomen Fahrfunktionen ebnet. SWIR kann ein Schlüsselelement sein: Es bietet mehr Sicherheit zu einem wettbewerbsfähigen Preis", sagte Michael Steiner, Mitglied des Vorstands Forschung und Entwicklung bei Porsche.