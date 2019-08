Mining: Die wichtigsten News der Woche auf einen Blick!

Es liegt mal wieder eine spannende Börsenwoche hinter uns, und eine vielleicht noch spannendere vor uns. Während der Goldpreis konsolidiert, erwartet die Investoren, dass die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank nun konkreter werden und bald wieder die Märkte mit Geld fluten. Ob das vor Ende der Sommerpause klappt, wird man sehen. Erst einmal aber schaut die Welt nach Biarritz, wo sich die Chefs der G7-Staaten treffen. Ob es mit Donald Trump und nun auch noch Boris Johnson wieder so peinlich wird wie beim letzten Mal, werden wir am Sonnabend sehen. Fakt ist: Derzeit weiß so keiner, wohin der Aktienmarkt steuert. In dieser Woche sprachen wir mit einem alten Banker aus Frankfurt. Vieles was derzeit passiert, erinnert ihn an 2007. Da reicht schon der Blick auf die Zulieferer der deutschen Autoindustrie. Fast alle haben in den vergangenen Monaten ihre Gewinn- und Umsatzziele für dieses Jahr einkassiert. Deutschland steuert in eine Rezession hinein, vielleicht ist sie bereits da drin. Selbst einige namhafte Analysten wollen den Zahlen des Statistischen Bundesamtes inzwischen ja nicht mehr glauben. Die Aktien dieser Automotive-Unternehmen jedenfalls haben zeitweise bis zu 50 Prozent an Börsenwert verloren. Nach einer Gewinnwarnung ging es fast regelmäßig an einem Handelstag um 10 oder 20 Prozent bergab. Die lahmende Konjunktur hält auch die Preise der Industriemetalle am Boden, obwohl bei den wichtigsten Märkten wie Kupfer, Zink und Blei ein Angebotsdefizit besteht (Details siehe unten). Nur Nickel ragt hier heraus. In dieser Woche waren es Spekulationen darüber, dass Indonesien schon früher als geplant seinen Exportbann für unverarbeitetes Material einführt, die den Preis antrieben. Auf der anderen Seite der Liste steht Eisenerz. Der Preis befindet sich im freien Fall. Und inzwischen ist der Stoff günstiger als vor dem Dammbruch bei Vale im Januar in Brasilien zu haben. Das alles sind Zeichen für eine echte Rezession. Ob sie kommt? Das wiederum dürfte von den Notenbanken abhängen. Die Frage ist: Schaffen sie es zum dritten Mal nach der Finanzkrise ein dauerhafte Rezession zu verhindern? Wir wollen das nicht ausschließen. Das ständige Drucken von Geld ist aber auf jeden Fall gut für Gold und Silber. Nahezu alle Research-Häuser betonen derzeit, dass die Opportunitätskosten für das Halten von Edelmetallen stark sinken. Denn alle Anleihen von Deutschland und Japan, und viele Papiere anderer Industrieländer rentieren nun im negativen Bereich. Da passt es ins Bild, dass der alte Popiulist Markus Söder in dieser Woche sein Stelldichein an den Kapitalmärkten gab und forderte, dass Sparer bis zu einem gewissen Freibetrag keine Negativzinsen zahlen müssen. Eigentlich ist das ein Sommerloch-Thema, aber inzwischen scheint es ja gar kein Sommerloch mehr zu geben.