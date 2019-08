SFC Energy Aktie auf Kaufempfehlung hochgestuft - kommt Kaufsignal?

Für die SFC Energy ist aktuell eine interessante Ausgangslage zu sehen. Nach der jüngsten Abwärtsbewegung hat sich bei 9,48/9,64 Euro in den letzten Tagen eine deutliche Unterstützungszone gebildet. Auch heute spendet diese für den Aktienkurs des Konzerns Support, der mittlerweile wieder bei 9,90 Euro notiert und 3,56 Prozent an Wert gewinnt. Mit der neuen Unterstützungszone im Rücken könnte in der technischen Analyse für die ...