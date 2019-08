»Ein Krisentreffen ohne unsere Beteiligung würde jeder Legitimation entbehren!« Das sagt der gemeinnützige Verein Vernunftkraft, hinter dem über 920 Bürgerinitiativen im ganzen Bundesgebiet stehen und formuliert in einem offenen Brief an den Bundeswirtschaftsminister: »Es würde der Eindruck entstehen, dass einseitige Absprachen zu Gunsten einer Branche getroffen werden.« Die Kostenexplosion der sogenannten Energiewende stinkt bekanntlich zum

Der Beitrag »Krisentreffen zur Windkraft«: Altmaiers Windgipfel ohne Bürgerinitiativen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.