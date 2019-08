Fonds-News: Aktuelles aus der Investmentbranche

Columbia Threadneedle wird Sponsor für die Bundesliga

Eine Investmentgesellschaft wird Bundesliga-Sponsor, Degroof Petercam erhält RPI-Bestnote, BaFin-Lizenz für Kryptogesellschaft – diese und weitere Neuigkeiten aus der Welt des Investierens im Überblick

Seit einer Woche ist Fußball-Deutschland wieder im Bundesligafieber. So wird dieser Wettstreit in den kommenden Monaten wie gewohnt viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Alte und neue Sponsoren haben sich positioniert, auch die Finanzbranche agiert in diesem Umfeld. Nachdem die TSG Hoffenheim von Union Investment bereits unterstützt wird, steigt in dieser Saison zusätzlich der Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments beim Erstligisten ein. Der Vertrag soll bis Ende Juni 2020 laufen und sieht unter anderem TV-Werbeflächen auf der zweiten Bandenreihe vor der Südtribüne im Stadion des Kraichgauer Klubs vor. Aktuell gibt es in der Bundesliga weitere Engagements von Investmentgesellschaften, unter anderem von der DWS als Premium-Partner bei Eintracht Frankfurt und von MCVM Fondsmanagement beim SC Freiburg.