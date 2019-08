PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Eskalation des Handelskonflikts zwischen China und den USA hat Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag teils stark belastet. Die Börsen waren bereits gegen Mittag unter Druck geraten, nachdem die Regierung in Peking neue Strafzölle angekündigt hatte, die den jüngst von Washington verhängten Importgebühren entsprechen.

Noch stärker ins Minus rutschen die Kurse dann am späten Nachmittag, als US-Präsident Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ankündigte, noch an diesem Freitag auf die von China in Aussicht gestellten Vergeltungszölle antworten zu wollen. Der Markt bekomme die Wut Trumps zu spüren, schrieb Marktanalyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets UK.