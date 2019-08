DAX – Der nächste Paukenschlag!

Wie weit die Schockwellen der neuerlichen Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China tatsächlich reichen dürften, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Im heutigen Video werfen wir daher zunächst einen Blick auf die wichtigsten Hauptmärkte und versuchen dabei, die aktuellen Ereignisse für Sie einzuordnen und in mögliche Kursziele umzusetzen. Darüber hinaus fassen wir wie gewohnt die Termine für die kommende Woche zusammen. Viel Spaß beim Anschauen und ein schönes Wochenende!

Eigentlich standen die Chancen am Freitag bestens, dass diese Handelswoche mit einer freundlichen Sitzung zu Ende gehen würde; der DAX zumindest schob sich erneut an den mittlerweile sehr gut bekannten Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 Punkten heran. Doch um 14 Uhr war es mit der Ruhe schlagartig vorbei. Denn die Chinesen ließen die nächste Zollbombe platzen: neue Strafzölle auf US-Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar, so der geplante Vergeltungsschlag gegen Trumps jüngsten Zollhammer. Die Märkte reagierten prompt und zeigten, wie fragil die zuletzt angelaufene Erholung tatsächlich ist. Mehr noch:

