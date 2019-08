BMW, Daimler, Infineon – neue Eskalation

Donald Trump liefert eine neue Stufe der Twitter-Eskalation. In unserem Turbo-Depot – ab September in einem neuen Dienst für Sie erhältlich – haben wir am Freitag Mittag alle Long-Positionen glatt gestellt und einen Turbo-Bear eingezogen. Der liegt nun 200 Punkte vorne. Manchmal braucht man zu einer Analyse auch das passende Timing. Für alle Anleger und Trader haben wir am Wochenende eine breite Analyse bereit gestellt. Wenn Donald Trump wütet machen wir Überstunden. Sie finden die Analyse im Exklusivbereich – gerne hier unverbindlich reinschauen. Wenn es ihnen nicht gefällt, bekommen Sie ohne wenn und aber direkt ihr Geld zurück.