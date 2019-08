In unserer letzten Kommentierung vom Freitag thematisierten wir die überaus spannende Chartkonstellation bei Silber. Danach überschlugen sich förmlich die Ereignisse und Silber setzte sich in Bewegung…

Rückblick. In der Kommentierung vom 23.08. hieß es u.a. „[…] Die größeren Chancen sehen wir zwar auf der Oberseite, dennoch könnte ein Rücksetzer unter die 16,8 US-Dollar noch einmal die 16,0 US-Dollar auf den Plan rufen. Auf der Oberseite gilt: Bricht Silber aus dem Dreieck aus und kann die 17,5 US-Dollar überwinden, ist eine Ausdehnung der Bewegung auf 18,5 US-Dollar durchaus möglich. Die Ausbildung des symmetrischen Dreiecks suggeriert auch eine abwartende Haltung der Marktakteure. Möglicherweise gibt es noch heute den entscheidenden Impuls, um das Chartbild in die eine oder in die andere Richtung zu klären, denn im weiteren Tagesverlauf wird die Rede von Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole erwartet…“

Weniger Powell brachte den Silberpreis in Wallung als vielmehr die Eskalation im US-amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. Gold konnte deutlich zulegen und zog Silber mit.

Lesen Sie auch unsere Kommentierung vom 25.08. „GOLD -Edelmetall nimmt Rally wieder auf“

Zwischenzeitlich erfolgte der aufwärtsgerichtete Ausbruch aus dem Dreieck. Silber erreichte daraufhin die wichtige Marke 17,5 US-Dollar und hat sich damit für die anstehende Handelswoche eine exzellente Ausgangsbasis erarbeitet. Die Frage ist nur: Kann Silber den Schwung mitnehmen und die Tür aufstoßen und die 17,5 US-Dollar aus dem Weg räumen? Gelingt dieses, könnte es zur Fortsetzung der Bewegung in Richtung 18,5 US-Dollar kommen. Auf der Unterseite darf der Bereich 17,0 / 16,8 US-Dollar jedoch nicht unterschritten werden, um das bullische Chartbild nicht doch noch ins Wanken zu bringen.