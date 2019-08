Für den japanischen Leitindex kommt es aktuell knüppeldick; und das von allen Seiten. Das Chartbild hat sich aufgrund der vorherrschenden Gemengelage zuletzt massiv eingetrübt.

So hieß es in unserer Kommentierung vom 18.07. u.a. „[…] Der Index muss aber für frischen Wind auf der Oberseite sorgen. Eine Rückeroberung der 21.650er Marke und noch besser ein Ausbruch über die 22.000 Punkte könnte diesen womöglich entfachen. Auf der Unterseite ist der Drops auch noch nicht gelutscht. Nach dem Verlust der 21.350 Punkte bringt den Index in eine schwierige Situation. Aktuell ist eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 20.300 Punkten nicht ganz auszuschließen. […]“.

Die exportorientierte Wirtschaft Japans ächzt unter den globalen Handelskonflikten. Im Schatten des Handelskonflikts zwischen China und den USA ist mit dem Handelsstreit zwischen Japan selbst und Südkorea ein weiterer Krisenherd entbrannt. Hinzu kommt noch eine ausgeprägte Stärke des Yen an den Devisenmärkten. Auch diese „nagt“ am Nikkei 225.

Kurzum: Aktuell ist der Index in Richtung der zentralen Unterstützungszone 20.300 / 20.000 Punkten unterwegs. Sollte diese durchbrochen werden, könnte noch einmal das Tief vom Jahreswechsel bei 19.300 Punkten aktuell werden. Der intakte Abwärtstrend lässt eine Fortsetzung der Korrektur erwarten. Die Bewegung ist zwar überverkauft, doch erst Vorstöße auf der Oberseite über die 21.350 Punkte hinweg (inkl. Der 200-Tage-Linie) würde aus unserer Sicht für eine nachhaltige Entspannung sorgen.