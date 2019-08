Die zuletzt veröffentlichten Quartalsergebnisse machten der Aphria-Aktie noch einmal ordentlich Beine und ließen den Kurs in Richtung 10,0 CAD laufen. Signifikant darüber ging es dann allerdings nicht mehr (auch wenn das aus charttechnischer Sicht wichtig gewesen wäre), stattdessen trat der Wert den Rückzug an und nahm noch einmal den massiven Unterstützungsbereich um 8,0 / 7,5 CAD ins Visier. Dieser hielt dem Abgabedruck stand und erwies sich als veritables Sprungbrett für den Kurs. Aktuell ringt die Aktie mit dem nicht minder wichtigen Widerstand um 9,0 CAD.

Kommen wir noch einmal kurz auf die Zahlen zu sprechen. Aphria Inc. präsentierte der Öffentlichkeit ein überaus ansprechendes Zahlenwerk. Mit einem Nettoumsatz im 4. Quartal des Fiskaljahres 2019 (per 31.05.2019) in Höhe von 128,568 Mio. CAD konnte die Aktie positiv überraschen. Das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal (3-Monats-Zeitraum zum 28.02.) mit 73,582 Mio. CAD fiel ansprechend aus. Und auch gewinnseitig überzeugte das Unternehmen mit einem Nettogewinn in Höhe von 15,76 Mio. CAD und einem positiven adjustierten EBITDA in Höhe von 0,2 Mio. CAD.

Aus charttechnischer Sicht gilt es nun: Die Marke von 9,0 CAD muss fallen, um weiteres Aufwärtsmomentum in Richtung 10,0 / 10,5 CAD entwickeln zu können. Auf der Unterseite sollte hingegen das jüngste Verlaufstief bei 7,8 CAD nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls würde eine Ausweitung der Korrektur in Richtung Juli-Tief bei 6,7 CAD drohen. Zwar steckt die Aktie noch inmitten einer Korrektur, doch zuletzt machte sie in dem schwierigen Umfeld einen zunehmend stabileren Eindruck. Womöglich ein Hoffnungsschimmer für die nähere Zukunft…