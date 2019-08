Bed Bath & Beyond: Donald Trump schädigt auch diese Aktie

Anzeige

Wir kennen dieses Phänomen aus eigener Erfahrung, wenn es schlecht läuft und man mit dem Rücken zur Wand steht, gibt es vom Leben statt Brot oftmals nur Steine. Die in Bed Bath & Beyond investierten Anlegern könnten sich am Freitag ähnlich gefühlt haben, denn die neuerliche Verschärfung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg hat das Fünkchen Hoffnung, dass die Anleger in der Vorwoche erfasst ... Weiterlesen