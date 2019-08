Keine Frage: Trumps Twitter-Accout ist derzeit der mächtigste Markt-Beweger - so wie am Freitag, als der US-Präsident dann kurz nach Schließung der US-Futures (in Reaktion auf Chinas Gegenmaßnahmen) die Anhebung der Zölle gegen China bekannt gab. Die Märkte daraufhin mit stärkeren Verlusten, die im asiatischen Handel durch Aussagen aus China abgemildert wurden (Liu He: wollen Streit mit USA lösen) - wie reagieren Europas Märkte?. Aber der ökonomische Schaden ist bereits angerichtet (extrem unsicheres Umfeld), die neuen Zölle ab 01.Septmber kommen - und vielleicht noch mehr, denn Trump hat mit Berufung auf amerikanische Sondergesetzgebungen fast unbegrenzte Möglichkeiten der Machtausübung und könnte so etwa in der Tat amerikanische Firmen dazu zwingen, China zu verlassen..

Das Video "Trump - seine Macht!" sehen Sie hier..