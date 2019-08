DAX – spannendes Papier zu Absicherung

Für Absicherung müssen Sie beim DAX nicht zwangsläufig zu Turbo oder Put-Optionsschein greifen. Inliner liefern sehr hohe Renditen wenn beide Barrieren die Laufzeit überleben. Wählt man die untere Barriere sehr tief, kommt es erst einmal nur auf die obere an. Bei unserem Favoriten HZ1Q3P liegt die obere Barriere bei 12.800 Punkten, also über dem Jahreshoch. Nach unten ist bis 10.200 Punkte Platz. Was diese Woche ansteht, erklären die Experten von Onemarkets…

Die Aktienindizes präsentierten sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich fester. Impulse bekamen sie unter anderem vom aktuell noch stattfindenden Notenbanksymposium in Jackson Hole und die damit verbundenen Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA. Zwar ließ sich Fed-Chef Jerome Powell noch nicht in die Karten schauen. Die Hoffnung bleibt dennoch bestehen. Derweil kündigte China zum Wochenschluss Vergeltungszölle an. Der Handelsstreit droht somit weiter zu eskalieren. Trotz der Verluste zum Wochenschluss bleibt dem DAX noch ein Wochenplus von 1,5 Prozent. Der EuroStoxx 50 zog im Wochenvergleich ebenfalls an. Die US-Barometer S&P500 und Nasdaq100 blieben hingegen wenig verändert.