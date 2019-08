TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der endgültig in einen Handelskrieg umgeschlagene Zollkonflikt zwischen den USA und China hat am Montag Asiens Aktienmärkte unter Druck gebracht. Die Börsen in China und Japan, die vor dem Wochenschluss den Handel noch leicht positiv beendet hatten, zeigten sich tiefrot. Noch im Verlauf des Freitag hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt weitere Zollanhebungen angekündigt.

Die Botschaft an die Börsianer lautet nach den Worten von CMC-Market-Analyst Michael McCarthy nun: "Anschnallen angesichts der Marktturbulenzen!" Die neue Eskalation im bereits seit Monaten währenden Handelskonflikt sei "schwerwiegend". Nachdem China am Freitag neue Vergeltungszölle ab September und Dezember angekündigt hatte, reagierten die USA prompt: Strafzölle auf Importe aus China werden durchweg angehoben, gab die US-Regierung bekannt.