Volkswagen mit Kurs auf 137,00 Euro

Am Vortag hieß es: "Die Aktie sollte bis nun noch bis etwa 630,00 Euro hochziehen und damit die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreichen. Hier besteht eine gute Chance, dass die Aktie wie in der Vergangenheit wieder nach unten abdreht". Die Marke von 630,00 Euro wurde knapp verfehlt. Es bietet sich nun eine Short-Position um 620,00/630,00 Euro an.

Trading-Strategie: