BZUN - Der chinesische E-commerce Provider strauchelt!

Sehr bearische Reaktion auf die letzten Quartalszahlen, Abwärtstrend droht.

Symbol: BZUN ISIN:US06684L1035

Rückblick: Baozun ist ein chinesischer Full-Service-E-commerce Anbieter mit Hauptsitz in Shanghai. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie IT-Infrastruktur, Online Store Design und Aufbau, Unterstützung bei der optischen Verkaufsgestaltung, Marketing, Kundenservice, Lagerung der Ware bis hin zur kompletten Auftragsannahme und Ausführung der Bestellungen nahezu alle Komponenten des modernen E-commerce an. Mit mehr als 5.000 Mitarbeitern konnten im zweiten Quartal 2019 Umsätze von 248,2 Mio. USD erzielt werden. Charttechnisch kann sich die Aktie der allgemeinen Schwäche im Gesamtmarkt nicht entziehen und fiel seit dem Jahreshoch Mitte Juli nahezu 30 %. In diesem Abschwung bildete der Wert einen Abwärtstrend aus, der sich mit der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen noch beschleunigte und unter erhöhtem Volumen stattfand.