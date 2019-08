Sanofi geht gestärkt in den Führungswechsel

Werbung. Das größte Pharmaunternehmen Europas belegt nach Analystenangaben auf der Weltrangliste Platz vier mit einem Jahresumsatz 2018 von 34,5 Mrd. Euro. An der Börse kommt Sanofi derzeit auf eine Marktkapitalisierung von knapp 97 Mrd. Euro (Stand 19.08.2019) und gehört damit zu den Schwergewichten im europäischen Standardwerte-Index EURO STOXX 50®. Analysten betonen die Finanzstärke des Konzerns, sodass Wachstum durch Übernahmen möglich sei. Der Vorstandsvorsitzende Olivier Brandicourt machte davon während seiner gut vierjährigen Amtszeit Gebrauch, indem er 2018 zwei Zukäufe in der Biotechnologiebranche für 12 Mrd. Euro stemmte. Mit diesem Vorstoß in neue Therapiefelder sollte eine Wachstumsära eingeleitet werden. Nach dem leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang im vergangenen Gesamtjahr hat sich die Entwicklung in den jüngsten Quartalen auch tatsächlich verbessert.

Der Verwaltungsrat hat nun einen Wechsel an der Führungsspitze beschlossen, den Analysten begrüßen. Am 1. September übernimmt Paul Hudson den Vorstandsvorsitz bei Sanofi. Der Manager leitete zuvor die Pharmasparte von Novartis und steht vor großen Herausforderungen. So muss Sanofi seinen Rückstand der letzten Jahre in den Bereichen der Diabetes- und Krebstherapien aufholen und zu einem nachhaltigen Wachstum zurückfinden.

Insgesamt dominierten im zweiten Quartal die positiven Entwicklungen. Konzernweit legte der Umsatz um 3,9 Prozent auf 8,63 Mrd. Euro zu, während das um Sondereffekte und Währungseinflüsse bereinigte operative Ergebnis um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf knapp 2,2 Mrd. Euro kletterte. Daraufhin hat der Vorstand seine Gesamtjahresprognose angehoben. Statt der bisher prognostizierten Steigerung um drei bis fünf Prozent soll das bereinigte Ergebnis je Aktie nun um circa fünf Prozent zunehmen.

5,85 Prozent Zinsen pro Periode bei vorzeitiger Rückzahlung und 35 Prozent finaler Puffer