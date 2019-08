Dividenden als Renditebringer

Bei Bonus und Discount-Zertifikaten, verzichtet man auf die Ausschüttung der Dividende. Bei Indizes gibt es grundsätzlich zwei Varianten – Performance und Preisindizes. Die Experten von Goldman Sachs erklären im folgenden Stück die Unterschiede und die Rolle bei Anlageprodukten. Welche Renditen Sie mit defensiven Discountern erzielen können, zeigt die WKN GM1F8V. Der Discounter zahlt bis September 2020 knapp 8 Prozent Rendite und bietet dabei einen Discount von ebenfalls 8 Prozent. Da der Cap unterhalb des aktuellen Kursniveaus liegt, verzichten Sie auf höhere Renditen. Dafür erhalten Sie einen Puffer…

Die Dividendensaison erlebt in den Monaten April und Mai ihren Höhepunkt. Dann schütten die meisten Unternehmen in Deutschland einen Teil ihrer Gewinne an ihre Anteilseigner aus. Wie Inhaber mit Zertifikaten an den Dividendenausschüttungen partizipieren, hängt vom Basiswert und der Produktstruktur ab. In den meisten Fällen findet zumindest keine Ausschüttung an die Investoren statt. Allerdings partizipieren sie an den Dividenden, wenn der Basis wert ein Total-Return- bzw. Performance-Index ist. Denn hier fließen die Ausschüttungen in den Index mit ein, und so kommen dem Anleger auch die Dividenden zugute. Bedeutende PerformanceIndizes sind etwa der DAX oder der MDAX. Dagegen werden etwa der EURO STOXX 50 oder der amerikanische S&P 500 meist als PriceIndex verwendet, wenn sie als Basiswert von Zertifikaten dienen.