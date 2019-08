Iranischer Tanker 'Adrian Darya-1' im Mittelmeer ohne Zielhafen

ATHEN (dpa-AFX) - Der iranische Öltanker "Adrian Darya-1" gibt auf seiner Fahrt Richtung östliches Mittelmeer keinen Zielhafen mehr an. Das Schiff befand sich am Montag gut 120 Seemeilen westlich der griechischen Mittelmeerinsel Kreta auf Kurs Südost. Dies ging aus Daten des Portals "Marinetraffic.com" hervor. Der Kapitän gab an, auf weitere Anweisungen der Reederei zu warten.

Der iranische Regierungssprecher Ali Rabei sagte am Montag, das Ziel des Tankers bestimme derjenige, dem das Öl gehöre. Das werde mit der iranischen Regierung nicht abgestimmt. Er fügte hinzu, die USA verfolgten mit Drohungen gegen das Schiff eine falsche Politik.