In ihrer jüngsten Kurzanalyse zum kanadischen Spezialisten für softwarebasierte Hybrid-IT-Lösungen, Converge Technology Solutions (TSXV: CTS, FWB: 0ZB), erwartet die Investmentbank Paradigm Capital ein starkes zweite Halbjahr für das Unternehmen. Auf Sicht von zwölf Monaten bekräftigt Paradigm das Kursziel von 1,75 CAD für die Aktie von Converge. Aktuell notiert das Unternehmen bei 0,92 CAD, was einer Bewertung von rund 70 Mio. CAD entspricht.

Das erst 2016 gegründete Unternehmen Converge verfolgt eine Akquisitionsstrategie mit dem Ziel, regionale IT-Dienstleister in Nordamerika zu konsolidieren. Nach den sieben Akquisitionen, die das Unternehmen seit seiner Gründung abgeschlossen hat, ist geplant, weitere vier bis sechs IT-Service Provider pro Jahr zu kaufen Converge will seinen Kunden vor allem Software, Hybrid Cloud und Managed Services anbieten, die ein höheres Wachstum und eine höhere Gewinnspanne bieten und den Unternehmen der Converge Familie helfen, sich von herkömmlichen Value Added Resellern (VAR) abzuheben, die sich mehr auf Hardware konzentrieren. Diese Strategie passt zu den immer komplexer werdenden IT-Netzwerken der Kunden, die oft mehrere IT-Anbieter und eine Mischung aus öffentlichen und privaten Cloud-Diensten nutzen.