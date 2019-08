Es ist nicht bekannt, welche Orte in NRW auf der Liste von Tesla stehen. "RP"-Journalisten spekulieren über das Rheinische Revier, das bislang durch den Braunkohletagebau geprägt ist. Dort versuche die NRW-Landesregierung eine Batteriezellen-Fabrik anzusiedeln.

In Niedersachsen seien laut der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" Emden und das Emsland mögliche Standorte für eine Tesla-Fabrik. In der vergangenen Woche hatte das Wirtschaftsministerium in Hannover bestätigt, dass sich Tesla-Scouts auch in Niedersachsen nach Standorten umgesehen hätten.

Autor: Christoph Morisse