Als das schwarze Auto sich langsam in eine der schmalen Parklücken an der Grünanlage schiebt, hinter der sich träge die Ostsee weitet, wendet drüben am Kai ein Mann seinen Kopf in Richtung des Geräuschs. Er sitzt – neben ihm seine Frau – weit von der ruhigen Straße auf einer Bank und registriert jede Bewegung in

Der Beitrag „Man gewöhnt sich dran“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Sebastian Sigler.