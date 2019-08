DAX – China schlägt zurück! Mit einem echten Tiefschlag endete am Freitag eine Handelswoche, in der die Märkte über weite Strecken seitwärts liefen und dabei den Boden für eine Erholungsbewegung hätten bereiten können. Doch der nächste Zollschock im scheinbar endlosen Handelskrieg zwischen den USA und China machte alle Hoffnungen auf einen versöhnlichen Wochenausklang zunichte. „Neue Strafzölle auf US-Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar“, mit dieser Meldung aus Peking brachen die Märkte rund um den Globus regelrecht zusammen. Konkret: Für den DAX ging es zunächst schockartig rund 100 Punkte in die Tiefe, wobei die Notierungen zuvor noch bis auf das Intraday-Top bei 11.823 kletterten. Nachdem sich die Kurse zunächst am GD200 fangen und nach oben abdrücken konnten, setzte die zweite Verkaufswelle ein, die den Notierungen keine Chance mehr ließ. Ohne jede Gegenwehr rutschten die Blue Chips unter die 200-Tage-Linie und verabschiedeten sich mit einem Minus von 1,15% ins Wochenende. Das bedeutet: Kann der Index heute direkt wieder über den langfristigen Durchschnitt klettern und sich anschließend bis an die 11.750er-Eindämmungslinie vorarbeiten, ließe sich der Absturz vom Freitag als „Ausrutscher“ verbuchen. Allerdings sollten die Kurse dafür dann auch den Weg nach Norden fortsetzen und sich erneut an den Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 heranschieben. Geht der Ausverkauf dagegen weiter (wonach es vorbörslich aussieht), müsste der nächste Test der Haltezone bei 11.500 Punkten einkalkuliert werden. Darunter sollten die Haltestellen bei 11.372, 11.300 und 11.266 im Auge behalten werden!

Gold – Satter Kurssprung! Des einen Leid ist des anderen Freud … für den Goldpreis kam der Zollhammer aus China am Freitag gerade recht, denn der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls schoss in der Spitze fast 2% nach oben und blieb dabei nur unwesentlich (Intraday-Top bei 1.530 USD) unter dem bisherigen Jahreshoch, das am 13. August bei 1.535 USD aufgestellt wurde. Gelingt jetzt der Sprung auf eine neue Jahresbestmarke, eröffnet sich sofort Raum bis 1.550 USD, darüber wartet dann die 1.600er-Schwelle als Kursziel. Auf der Unterseite kann die Haltezone rund um 1.500 USD – hier hatten sich die Kurse in den vergangenen drei Wochen überwiegend seitwärts geschoben und dabei Bewegungspotenzial aufgebaut – als erste Unterstützung genannt werden; es folgen die Chartmarken bei 1.448 und 1.440 USD, bevor die Haltelinie bei 1.420 und die 1.400er-Barriere als mögliche Auffangzonen nachrücken würden.

Dow Jones – Zoll-Schockstarre! Der Schlag kam völlig unerwartet und verfehlte seine Wirkung nicht: Während alle auf die Rede Jerome Powells beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole warteten, ließ Peking die nächste Zollbombe platzen. Damit wurden die US-Märkte auf dem falschen Fuß erwischt; für den Dow Jones ging es über 2% abwärts und somit erneut unter die vielbeachtete 26.000er-Marke bis auf ein neues Wochentief bei 25.507 Punkten. Dadurch rückt ganz plötzlich die 200-Tage-Linie wieder in den Fokus, die aktuell bei 25.617 Punkten verläuft und unverändert zusammen mit der 25.500er-Marke eine massive Doppelunterstützung bildet. Auf der Oberseite hat sich die 26.000er-Schwelle dagegen noch einmal bei den Widerständen eingereiht; erst nach einem erfolgreichen Re-Break wäre an eine Wiederaufnahme der Erholung bis in den Bereich um 26.500 und/oder 27.000 Zähler möglich!

Nasdaq 100 – Schwer angeschlagen! Noch heftiger als im Dow Jones fielen die Kursverluste beim Nasdaq 100 aus. Die Tech-Werte brachen über 3% ein und sackten unter die 7.500er-Haltestelle zurück, womit die untere Begrenzung des Keilmusters im Chart bereits auf den Prüfstand gestellt wurde. Dabei geht es nun um viel mehr als nur Schadensbegrenzung: Setzt sich der Ausverkauf heute fort, droht der Rutsch an die nächste Haltelinie, das amtierende Monatstief bei 7.356 Punkten vom 5. August. Darunter lauert bei 7.250 der GD200, bevor sogar das Juni-Korrekturtief bei 6.937 noch einmal als Unterstützung infrage käme! Entspannen würde sich die Lage hingegen mit einem schnellen Rebound, der allerdings mindestens bis über die 7.800er-, besser noch über die 7.900er-Schwelle führen sollte. Von dort aus könnte es dann relativ zügig wieder über die runde 8.000er-Marke in Richtung Allzeithoch gehen!

