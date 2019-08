FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1117 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1065 Dollar festgesetzt.

Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt zwischen den USA und China stützten den Dollar. Beide Länder werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump "sehr bald" neue Verhandlungen aufnehmen. Die China sei sehr an einem Abkommen interessiert, sagte Trump am Montag am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz.