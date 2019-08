BIARRITZ (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Bewegung in den Bemühungen zur Lösung der Iran-Krise. "Der feste Wille zu sprechen, ist schon mal ein großer Fortschritt", sagte die CDU-Politikerin am Montag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz. Bei den Diskussionen im Kreis der Staats- und Regierungschefs habe es eine Atmosphäre gegeben, in der ausdrücklich Gespräche der Europäer mit dem Iran begrüßt worden seien. "Das geschieht in Koordinierung mit den Vereinigten Staaten von Amerika und das ist schon eine Menge", sagte Merkel.

Sie verwies zudem auf die jüngsten Äußerungen des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani, der sich für eine diplomatische Lösung ausgesprochen hatte. Dies zeige, dass es nicht nur ein Signal aus Biarritz gebe, sondern dass die Sache auch von der anderen Seite so gesehen werde.