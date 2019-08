Warum steigt der Dax? Was ist dran an Trumps Tweets zum Handelskrieg?

Ok, eine technische Reaktion im Dax konnte man nach den Freitagsverlusten von über 2% erwarten. Der eigentliche Grund aber warum die Aktienmärkte plötzlich heute um kurz vor Markteröffnung um 9 Uhr gestiegen sind, liegt wieder einmal an US Präsident Trump.

Trump über Twitter: “China called last night our top trade people and said let’s get back to the table.”