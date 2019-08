Volkswagen Vz. – Short! – Kursziel 137,00 Euro Die Aktie des Autogigantens Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg (Bundesland Niedersachsen) befindet sich in einem langen Seitwärtskanal, weitgehend in einer Spanne zwischen 135,00/137,00 Euro auf der Unterseite und 150,00 Euro auf der Oberseite. In den Vortagen ist die Aktie erneut im Bereich um 137,00 Euro nach oben abgedreht, zeigte dann aber um 145,00 Euro wieder Schwäche. Die schwache Entwicklung im Gesamtmarkt belastet ebenso, wie die zahlreichen Konflikte in der Welt. Allen voran der immer weiter eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Weltweite Konjunkturabkühlung macht sich bemerkbar Die jüngst veröffentlichten Auslieferungszahlen für die ersten sieben Monate 2019 spiegelten dann auch den Gegenwind in der Branche wider. In fast allen Märken musste vom Volkswagen-Konzern ein Absatzrückgang im Jahresvergleich hingenommen werden. Lediglich in Russland, den USA und Südamerika wurden Steigerungen erzielt. Im wichtigen Absatzmarkt China sanken die Auslieferungen hingegen um 3,2% im Vergleich zum Vorjahr. Zwar bestätigten die Niedersachsen die Ziele für 2019. Allerdings steht diese Prognose auf wackeligen Beinen. So könnte eine weitere Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China oder eine Eskalation der zahlreichen anderen globalen Krisenherde die Prognosen der Manager aus Wolfsburg schnell zur Makulatur werden lassen. Zu nennen sind hier die unsichere Lage in Hongkong, die Regierungskrise in Italien, der wohl bevorstehende harte Brexit oder die kritische Lage im Persischen Golf. Chance zum Short-Einstieg! Die Aktie sollte im Bereich um 145,00 Euro wieder nach unten abdrehen und Kurs auf zunächst 137,00/135,00 Euro nehmen. Sollte sich die Handelskonflikte auf der Welt weiter verschärfen oder eine der anderen genannten Krisen eskalieren, dürfte dies Volkswagen als Exportunternehmen deutlich treffen. Die Unsicherheit dürfte zudem einen Anstieg nach oben begrenzen. Es bietet sich eine Short-Postion um 141,00/143,50 Euro mit engem Stopp um 147,00 Euro an. Das erste Kursziel ist zunächst um 137,00/135,00 Euro zu sehen. Diese starke Unterstützung könnte aber auch schnell unterschritten werden.

Einstieg Stop-Loss Kursziel Erwartetes Datum für Zielerreichung Strategie zu Volkswagen Vz 141 EUR 147 EUR 137 EUR 10.09.2019 JETZT ZU MATCH MY TRADE

Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 2 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:

WKN pot. Gewinn pot. Verlust CRV Akt. Briefkurs Akt. Geldkurs Prognose Geldkurs Bewertungstag Basispreis Put Optionsschein ST3P0F 18,10% -10,0% 1,806 4,89 EUR 4,87 EUR 5,77 EUR 16.12.2020 180,00 EUR Direkt handeln Put Optionsschein ST3V3X 17,20% -9,6% 1,794 5,32 EUR 5,30 EUR 6,24 EUR 16.12.2020 185,00 EUR Direkt handeln

WKN pot. Gewinn pot. Verlust CRV Akt. Briefkurs Akt. Geldkurs Prognose Geldkurs Bewertungstag Basispreis Turbo Short SR3BPR 33,90% -20,3% 1,672 31,5 EUR 3,13 EUR 4,23 EUR 20.09.2019 172,00 EUR Direkt handeln Turbo Short SR3CHF 54,60% -32,7% 1,672 1,95 EUR 1,93 EUR 3,03 EUR 20.09.2019 160,00 EUR Direkt handeln

Aufgrund des eingegebenen Zieldatums Mitte September und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein Put-Optionsschein (WKN: ST3P0F) nach den heutigen Erkenntnissen die größtmögliche Rendite. Aktuell notiert der Put-Optionsschein, welcher einen Basispreis von 180,00 Euro hat, bei 4,89 Euro (Brief) // 4,87 Euro (Geld). Angenommen Volkswagen Vz. notiert im erwarteten Zeitraum bei 137,00 Euro, so sollte der Put-Optionsschein auf 5,78 Euro (Brief) // 5,77 Euro (Geld) ansteigen.