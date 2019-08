Der Paketdienst stellt nach zwei Jahren den Versand frischer Lebensmittel für die Amazon Tochtergesellschaft Fresh ein. Seit Anfang August muss Amazon die kostenträchtigen Frischelieferungen in Deutschland mit seiner eigenen Fahrzeugflotte durchführen. Bei geringen Bestellmengen aber hohem Logistikaufwand ging die Rechnung für DHL von Anfang an nicht auf. Die Bereitschaft der Konsumenten, frische Lebensmittel online einzukaufen, bleibe „bis dato weit hinter den Erwartungen zurück“, sagte eine Sprecherin der DHL.

Der Rückzug der Deutschen Post DHL Gruppe als das weltweit größtes und zugleich umsatzstärkstes Post- und Logistikunternehmen aus dem deutschen Frischegeschäft zeigt, dass selbst kapitalstarke Unternehmen nicht mehr bereit sind, ohne Perspektive in Marktsegmente zu investieren, die dauerhaft keinen Profit abwerfen. Neben der fehlenden wirtschaftlichen Attraktivität dürfte das ganz fundamentale Problem des Online-Frischeeinkaufs aber die nachhaltig fehlende Verbraucherakzeptanz sein. Frische steht zwar beim Konsumenten hoch im Kurs, und Qualitätsansprüche und Ausgabebereitschaft steigen stetig, aber eben nur, wenn diese beim Einkauf erlebt, gefühlt und gespürt werden können.

Lebensmittel online: Awareness top, Nachfrage flop

Begleitet durch täglich neue Berichte über neue Angreifer im Lebensmitteleinzelhandel überschätzen selbst Experten häufig sowohl Marktvolumen als auch Dynamik des Onlinehandels von Lebensmitteln. Tatsächlich schrumpft der Onlineanteil am Gesamtlebensmittelumsatz sogar. Denn der Gesamtmarkt Food wächst aktuell jährlich um fast 5 Milliarden Euro, während der Onlineanteil nur um rund 250 Millionen Euro zulegt. Deutschlands führender Marktforscher GfK hat 2018 sogar ein Abschmelzen des Marktanteils auf nur noch rund 1 Prozent gemessen.

Selbst die Großen scheuen die Fläche

Strebt Amazon um jeden Preis zum größten Lebensmittelhändler der Welt? Bereits seit 2007 wird Amazon Fresh in ausgewählten Regionen der USA angeboten. Damit sollten neben den Großstädten auch Kunden in ländlichen Regionen in den Vorzug des Lieferdienstes kommen. Statt Expansion teilte der Konzern aber bereits 2017 seinen Kunden mit, dass er Amazon Fresh in Teilen von neun Bundesstaaten einstellen wird.

Auch Deutschlands größter Onlineshopbetreiber von Lebensmitteln, Rewe, scheut im Onlinegeschäft die teure regionale Abdeckung. Das Liefergebiet von www.shop-rewe.de beschränkt sich auf 75 Großstädte, sodass der Umsatzanteil auch des Marktführers absehbar kaum die Promillegrenze erreichen dürfte. Jan Kunath, Bereichsvorstand für Rewe Digital, pflichtet bei, dass das Onlinegeschäft langsamer wächst, "als von vielen Experten angenommen."

Onlineresilienz der Nahversorgung als Investmentziel