Für einige deutsche Banker scheint der Faktor "negative Zinsen" auf Sparguthaben längst zum denkbaren Instrument zu gehören. Wir haben bei Banken, Vermögensverwaltern und Wirtschaftsinstituten nachgefragt, inwieweit viel mehr deutsche Sparer damit rechnen sollten, in absehbarer Zeit sogenannte "Strafzinsen" auf Guthaben zahlen zu müssen. In diesem ersten Teil kommen Banker der Targobank, der DekaBank, der Commerzbank sowie der UBS zu Wort.

Auf der anderen Seite äußert Lang Ideen, wie Banken Negativzinsen einführen und bestimmte Geschäftsbereiche der Geldinstitute von den Neuregelungen profitieren könnten: "Um den Unmut großer Bevölkerungsschichten nicht zu riskieren, könnten negative Zinsen gestaffelt eingeführt werden, so dass insbesondere kleinere Guthaben von einer solchen Zinsmaßnahme nicht betroffen wären", so der Targobank-Ökonom. Und weiter: "Wir sehen in der Einführung negativer Zinsen auch eine Chance für die Anlageberater, Kunden auf andere, attraktivere Möglichkeiten des Sparens aufmerksam zu machen und insbesondere verschiedene Formen des Investmentsparens zu präsentieren. Negative Zinsen könnten dem Aktiensparen möglicherweise zum Durchbruch verhelfen, was den Schaden negativer Zinsen langfristig mehr als ausgleichen würde", meint Lang.

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht davon, dass immer mehr Finanzinstitute auf Negativzinsen zurückgreifen könnten: "Wenn die Zinsen weiter sinken, werden mehr Banken Negativzinsen auch an Kontoinhaber weitergeben, wie dies teilweise schon jetzt für Unternehmen gilt. Allerdings betrifft dies auch künftig wohl eher große Guthaben. Als Reaktion werden mehr private Haushalte von der Spareinlage hin zu Wertpapieren wechseln", so Ulrich Kater.