FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1117 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1116 (Freitag: 1,1065) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8996 (0,9038) Euro.

Nach der jüngsten Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China haben beide Seiten wieder versöhnlichere Töne angeschlagen. Davon profitierte der US-Dollar. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz, die USA und China wollten "sehr bald" neue Verhandlungen in ihrem Handelskonflikt aufnehmen. Auch China mühte sich, die Wogen wieder etwas zu glätten.