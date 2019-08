IT Competence Group

Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz bei der IT Competence Group um 14 Prozent an. Das Vorsteuerergebnis wird verdoppelt. Somit setzt sich der Aufwärtstrend bei der im m:access gelisteten Gesellschaft fort.Für das Gesamtjahr rechnet IT Competence Group mit einem Umsatz von mehr als 26 Millionen Euro, das EBITDA soll bei mindestens 1,5 Millionen Euro liegen. Für die Analysten von SMC Research ist dies eine konservative Prognose. ...