Benjamin Melman von EdRAM: „Zeit für Gewinnmitnahmen und extreme Vorsicht“

Die US-Notenbank Fed ist zu einer neutraleren Haltung zurückgekehrt. Zudem haben politische Risiken im Zusammenhang mit einem harten Brexit und Neuwahlen in Italien zugenommen, sagt Benjamin Melman, globaler Investmentchef von Edmond de Rothschild Asset Management.Vor diesem Hintergrund hatte die französische Fondsgesellschaft bereits am 2. August 2019 die Gewichtung europäischer Aktien in ihren Portfolios reduziert. Für den Anlageexperten waren zwei Gründe ausschlaggebend für den Verkauf:1. Die Umkehrung der US-Zinskurve ist laut Melman beunruhigend, da sie sich nach dem letzten Treffen des Offenmarktausschusses eigentlich hätte normalisieren sollen. Vor allem, wenn man sich das kurze Ende der Kurve ansieht. Der Experte sieht es als unangemessen an, dass die Märkte...