Heute eine saftige Rally - und das basierend auf Fake News von Donald Trump! Der US-Präsident behauptete, dass China die US-Delegation angerufen habe, um zu einem Deal zu kommen - was die Chinesen glaubhaft dementierten. Offenkundig bezog sich Trump (wie er erst sehr viel später bei der PK mit Macron erklärte) auf Aussagen von Chinas Liu He, wonach China zu vernünftige Verhandlungen bereit sei - das war typisch Trumpsches Pokern jenseits aller Fakten, ergo Fake News. Aber die Märkten störte das nicht weiter - Stand jetzt jedenfalls werden die vom US-Präsidenten zusätzlichen Zölle gegen China ab nächster Woche wirksam. Und somit hat sich an der Ausgangslage nichts geändert. Deutschlands Konjunktur hingegen sackt immer weiter ab, wie der ifo Index heute zeigte..

Das Video "Fake News-Rally!" sehen Sie hier..