MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Wie schon am Freitag hat es auch am Montag keine klare Tendenz an den osteuropäischen Börsen gegeben. Während die Kurse in Budapest stiegen, gaben sie in Warschau und Prag nach. Der Moskauer Leitindex trat mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 1268,25 Punkte quasi auf der Stelle.

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,36 Prozent auf 39 661,47 Punkte. Rückenwind gab es von der Konjunktur: Das Verbrauchervertrauen war laut dem GKI-Institut von 0,6 Punkten im Juli auf 4,0 Punkte im August gestiegen. Auf Unternehmensebene stieg das Vertrauen von 4,3 auf 7,5 Punkte.