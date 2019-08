Deutsche Post: Entscheidung vertagt – Spannung steigt!

Anzeige

Die Aktie der Deutschen Post AG ist in der zweiten Augusthälfte in eine kritische Phase eingetreten, denn es steht eine grundsätzliche Entscheidung an. Entweder die Aktie bildet auf dem Niveau von 27,76 Euro einen kleinen Boden aus oder Bären setzen sich durch und der Abwärtstrend setzt sich fort.

Durch den Anstieg über die 50-Tagelinie bei 28,90 Euro konnten die Käufer ...