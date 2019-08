BIARRITZ/BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Entspannungssignalen beim G7-Gipfel in Biarritz hat der Iran den Europäern eine klare Bedingung für die Einhaltung des Atomabkommens gestellt. "Wir wollen nur in der Lage sein, Öl zu verkaufen und unser Geld zu bekommen", sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag).

Er war zuvor überraschend zum G7-Gipfel ins französische Biarritz geflogen, um mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu sprechen. Anschließend hatte US-Präsident Donald Trump ein Gipfeltreffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani unter bestimmten Voraussetzungen in Aussicht gestellt.