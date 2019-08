Warum es sich lohnt, ein Bulle zu sein

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

die aktuellen Konjunktur-Frühindikatoren und -daten sowie natürlich die jüngste weitere Eskalation im Handelsstreit geben zweifellos Anlass zur Besorgnis. Folglich lesen und hören Sie in den Medien entsprechend warnende Kommentare. Sie sollten sich aber als langfristig orientierter Anleger davon nicht beeinflussen lassen – es sei denn, Sie beherrschen ein nahezu perfektes Markt-Timing.

Muss man immer eine „Meinung“ zum Markt haben?

Erfolgreiche Kurzfrist- und Day-Trader haben in der Regel keine Meinung über die weitere Richtung des Marktes. Sie traden, was sie sehen. Und im Idealfall gelingt ihnen der unvoreingenommene Blick auf die Charts und sie folgen den Long- und Short-Signalen so, wie sie auftreten – unbeeinflusst von Nachrichten oder Kommentaren.