Donald Trump sorgte gestern mit Fake News für eine Rally - und konnte dadurch einen Abverkauf aufgrund seiner Zoll-Drohung vom Freitag verhindern. Aber ist Trump ein Treiber oder doch eher ein Getriebener der Märkte - also Täter oder Opfer? Erstaunlich ist der Balanceakt von Trump, der ihm immer wieder gelingt: negative Fakten schaffen (Zölle), aber durch optimistische Aussagen dennoch das verhindern, was seine Wiederwahl gefährden kann: fallende Aktienkurse und eine dann folgende Rezession in den USA. Aber wie lange kann ihm dieser Balanceakt gelingen - wann wird er immer mehr zum Getriebenen der Märkte und damit zum Opfer? Die Antwort ist wohl: je näher der Wahltermin kommt (November 2020). Werden die Märkte heute einpreisen, dass sie gestern Fake News aufgesessen waren?

Das Video "Täter und Opfer" sehen Sie hier..