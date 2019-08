Ein Blick auf den Kursverlauf des Paares US-Dollar zum japanischen Yen seit Mitte 2017 offenbart eine recht breite Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von 104,6630 und grob 114,7340 JPY. Innerhalb dieser wurde Anfang 2018 die untere Begrenzung definiert, anschließend folgt ein Verlaufshoch bei 114,5495 JPY. In den darauf folgenden Monaten kamen die Notierungen erwartungsgemäß erneut in den Unterstützungsbereich von 104,6630 JPY zurück und sind zu Beginn dieser Handelswoche wieder zur Oberseite abgedreht. Dadurch könnte sich nun eine längere Aufwärtsbewegung einstellen und ist geradezu für ein spekulatives Long-Investment prädestiniert.

Ausgehend von weiteren Kursgewinnen beim Währungspaar USD/JPY wäre eine kurzzeitige Anstiegsphase in den Bereich von zunächst 107,3205 JPY denkbar, darüber könnte sogar der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 109,6557 JPY angesteuert werden. Alleine auf diesem Weg können Investoren mittels eines Investments beispielsweise in das Turbo Long Zertifikat WKN VF66TL eine Rendite von bis zu 210 Prozent erzielen. Die maximale Ausdehnung dürfte das Niveau von grob 110 JPY in einem ersten Anlauf jedoch nicht überschreiten. Ein Kursrutsch unter die markante Horizontalunterstützung von 104,6630 JPY würde allerdings die potenzielle Bodenbildungsphase komplett zunichtemachen und Abgaben auf rund 100 JPY auslösen. In diesem Fall wäre tendenziell Short-Positionen die bessere Wahl.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz: