Über die letzten Handelstage und –wochen hinweg hat sich im Dow Jones Ind. eine sehr interessante Chartkonstellation ausgebildet.

Nach dem Kursrutsch von Anfang August fand der Index zunächst im Bereich seiner 200-Tage-Linie (um 25.450 Punkte) Halt. Ein erster Erholungsversuch endete im Bereich von 26.400 Punkten. In der Folgezeit wogte es hin und her. Die dominierenden Chartmarken blieben unverändert. Der Bereich um 25.450 Punkte auf der Unterseite sowie der Bereich um 26.400 Punkte auf der Oberseite bestimmten bislang das Handelsgeschehen.

Diese stark ausgeprägte Handelsspanne deutet auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hin. Nach oben will man mit Blick auf die zahlreichen Konfliktherde (noch) nicht, doch auch auf der Unterseite scheint das Potential (noch) begrenzt zu sein.

Über kurz oder lang wird es zur Auflösung der Handelsspanne kommen. Ein Ausbruch (in jedwede Richtung) könnte rasch Fahrt aufnehmen. Die ersten Bewegungsziele liegen aus charttechnischer Sicht bei 26.700 Punkten bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch sowie bei 24.600 Punkte (markantes Juni-Tief) bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch aus der Handelsspanne. Aber wie gesagt, eine Ausbruchsbewegung könnte durchaus Zug entwickeln, sodass die skizzierten Bewegungsziele schnell erreicht und „übererfüllt“ werden könnten…

Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Dow Jones Ind. hat natürlich die aktuelle Erwartungshaltung der Marktakteure in Bezug auf die Zinspolitik der FED. In der letzten Handelswoche (Mittwoch, 21.07.) wurden die Protokolle der FOMC-Sitzung von Ende Juli veröffentlicht. Mit der damaligen, für die meisten Marktteilnehmer zu zögerlichen, Zinssenkung enttäuschte die FED. Nun erhoffte man sich, in den Protokollen womöglich doch noch neue Anhaltspunkte zu finden. Kommt es zeitnah doch noch zu weiteren Zinssenkungen durch die FED? Die Protokolle blieben belastbare Hinweise schuldig. Eine weitere Gelegenheit, die Zinsen zu senken, würde die FED im Übrigen am 18.09. haben. Die nächste zweitägige Sitzung des FOMC findet am 17.09. / 18.09. statt… Bis dahin gilt es, die zahlreichen Konjunktur- und Preisdaten und natürlich die weiteren Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China genau zu verfolgen.

Kurzum: Der Handel im Dow Jones Ind. ist von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Noch dominiert die Handelsspanne in den Grenzen 25.450 Punkte und 26.400 Punkte. Aus charttechnischer Sicht ist mit frischen Signalen zu rechnen, sollte diese Range aufgelöst werden.