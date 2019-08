FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenstart mangelt es dem Dax am Dienstag zunächst an weiteren Impulsen. Der deutsche Leitindex wird am Morgen zunächst nahezu unverändert erwartet. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart den Leitindex mit plus 0,02 Prozent bei 11 660 Punkten. Der Dax pendelt derzeit um seine 200-Tage-Linie. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend läuft seit Monaten seitwärts. Auch in Europa deutet sich wenig Bewegung an - der EuroStoxx 50 wird um 0,1 Prozent niedriger erwartet.

Anleger stehen aktuell vor einer Gemengelage politischer und konjunkturpolitischer Themen wie dem Handelskrieg zwischen den USA und China, der Regierungskrise in Italien und dem Brexit, die je nach Eskalationsstufe die Schwankungen im Dax beeinflussen.