In der letzten Woche bot sich beim Blick auf USD/JPY ein spannendes Bild. Der US-Dollar verharrte einige Zeit an der Marke von 106,7 JPY. Mehrere Versuche, diese Hürde zu überspringen, scheiterten. Der Weg auf der Oberseite war verstellt, doch auf der Unterseite ging auch nicht viel, denn bereits die 106,0 JPY boten hier Unterstützung.

Alles schien sich auf den Freitag und die womöglich richtungsweisende Rede Powells in Jackson Hole zu fokussieren. Richtungsweisend wurde der Freitag dann auch, allerdings aus den bereits geschilderten neuen Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Wie auch immer, USD/JPY „erwachte“.

Der US-Dollar geriet zunächst unter massiven Druck. Das aufgestaute Bewegungspotential brach sich auf der Unterseite Bahn. Die 106,0 JPY wurden pulverisiert und auch das markante Bewegungstief bei 105,0 JPY geriet unter Druck. Ein Abtauchen des Greenbacks in Richtung 100,0 JPY schien nun möglich zu sein. Im Bereich von 104,5 JPY setzte jedoch Gegenwehr ein und so kam der Impuls hier zunächst zum Stehen. Ob damit die Fortsetzung der Bewegung auf 100,0 JPY allerdings bereits vom Tisch ist, ist aus unserer Sicht mehr als fraglich.

Maßgeblichen Anteil an der jüngsten Entwicklung bei USD/JPY hat die zunehmende Verunsicherung der Anleger. Der Yen gilt als vermeintlich sicherer Hafen und wird in Krisenzeiten gesucht. Die starken Ausschläge spiegeln zu einem gewissen Teil auch die Emotionen der Anleger wider.

Aktuell ist eine Gegenbewegung des US-Dollars zu beobachten. Der Greenback konnte sich deutlich von seinen Tiefs lösen und steuert wieder auf den Bereich von 106,0 JPY zu.

Die aktuelle charttechnische Konstellation lässt breiten Interpretationsspielraum zu. Der „Absacker“ des Greenbacks in Richtung 104,5 JPY könnte sich als Übertreibung bzw. Marktbereinigung herausstellen. In diesem Fall könnte der Grundstein für eine nachhaltige Erholung bereits gelegt worden sein. Dieses Szenario erlangt unserer Meinung allerdings erst Relevanz, wenn sich der US-Dollar über die 107,2 JPY bewegen sollte. Bis dahin sehen wir die angelaufene Erholung als Reaktion auf die zuvor erlittenen Kursverluste. Das übergeordnete Bewegungsziel bei 100,0 JPY ist unserer Meinung nach noch nicht vom Tisch.

Die Karten könnten mit den anstehenden Konjunkturdaten neu gemischt werden. Vor allem die zweite Wochenhälfte hat es dann aber in sich. So werden am Donnerstag in den USA BIP-Daten sowie Daten zum privaten Konsum veröffentlicht. Am Freitag stehen dann in Japan u.a. Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel sowie Verbraucherpreise (Großraum Tokio) an. Auch in den USA kommt am Freitag einiges auf die Marktakteure zu – Konsumdaten sowie der Chicagoer Einkaufsmanagerindex und Daten zum Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters/Uni Michigan) beschließen eine spannende Börsenwoche und werden bei USD/JPY ggf. für weitere Bewegung sorgen.