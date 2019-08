Amazon - Ist das der Boden? Bullen melden sich eindrucksvoll zurück!

Die starke Reaktion der Bullen vom gestrigen Tag könnte ein Vorgeschmack auf die nächste Kursbewegung sein!

Rückblick: Der weltweit größte börsennotierte E-commerce Konzern mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 875 Mrd. USD kennt kein Ende des Wachstums. Das im US-Bundesstaat Washington beheimatete Unternehmen legte im abgelaufenen Quartal erneut ein rasantes Wachstum hin und konnte 20 % Zuwachs ausweisen. Trotzalledem waren die Anleger mit den Zahlen nicht zufrieden und schickten den Kurs seit der Veröffentlichung der Ergebnisse auf Talfahrt, was inzwischen mehr als 10 % an Wert vernichtet hat. Aktuell kann sich die Aktie am EMA 200 stabilisieren und hat hier eine seitwärtsgerichtete Korrektur in Form von einer Range gebildet. Gestern erfolgte ein Shakeout durch das Unterstützungsniveau von 1.749 USD und es bildete sich auf Tagesbasis eine Hammerkerze aus.

Chart vom 26.08.2019 Kurs: 1768,87 USD

Meinung: Mit der gestrigen Umkehrkerze meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück und ein kurzfristiger Schub in Richtung Norden sollte möglich sein. Bei etwas Stabilität im Gesamtmarkt könnte die aktuelle Range-Formation sogar nach oben aufgelöst werden und zu größeren Kurszuwächsen führen.

Setup: Ein potentieller Einstieg ergibt sich über dem Tageshoch der Hammerkerze vom Vortag bei 1.770 USD. Für eine Stopp-Loss Order bietet sich der Bereich unter dem EMA 200, unter der Unterstützung von 1749,11 USD und unter der gestrigen Umkehrkerze bei 1.742 USD an.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in AMZN