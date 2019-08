Gestern sorgte Donald Trump mit seinen Äußerungen zum Handelskonflikt und einer möglichst baldigen Gesprächsrunde mit China für Optimismus. Laut Trump soll China bereit sein, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Jedoch konnte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums das Telefon zwischen China und den USA nicht bestätigen, so " Bloomberg ".

Hu Xijin, Chefredakteur der chinesischen Tageszeitung "Global Times", soll am Montag in einem Tweet geschrieben haben, dass führende Verhandlungsführer beider Seiten in den letzten Tagen nicht telefonisch miteinander gesprochen hätten und dass Trump die Bedeutung der Handelskontakte überbewerte.

Auf einer Pressekonferenz in Biarritz beantwortete Trump Fragen zu den unterschiedlichen Informationen über ein Telefonat und bestand darauf, dass es in den letzten zwei Tagen sogar "zahlreiche Anrufe" gegeben habe. US-Finanzminister Steven Mnuchin, ebenfalls in Biarritz anwesend, sagte am Montag: "Es gab Diskussionen, die hin und her gingen. Lasst es uns einfach dabei belassen".

In Biarritz sagte Trump über China: "Sie wollen einen sehr schlechten Deal machen". Und weiter: "Die Zölle haben sie sehr hart getroffen". Bei seinen weiteren Ausführungen bezog er sich auf Vizepremier Liu He, der laut dem US-Präsidenten folgende Haltung vertritt: "Er will, dass ein Deal abgeschlossen wird, er will, dass er unter ruhigen Bedingungen abgeschlossen wird".

Dies lässt sich insofern bestätigen, als das Liu bei der gestrigen Eröffnungsfeier der Smart China Expo 2019 in Chongqing über den Handelskrieg gesagt haben soll: "Wir sind bereit, das Problem durch Konsultation und Zusammenarbeit mit einer ruhigen Haltung zu lösen". Und weiter: "Wir sind entschieden gegen die Eskalation des Handelskrieges".

Was war passiert?

Erst am vergangenen Freitag hatte Donald Trump mit höheren Zöllen gedroht, nachdem auch China weitere Zölle auf US-Waren angekündigt hatte. In der Folge fiel der Dow am Freitag um 623 Punkte. Und der US-Präsident befahl in einer Reihe von Tweets amerikanischen Unternehmen, "sofort nach einer Alternative zu China zu suchen". Morgan Stanley warnte davor, dass die Spirale der Handelsmaßnahmen innerhalb von neun Monaten zu einem weltweiten Abschwung führen könnten.