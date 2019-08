Während eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China wohl noch eine Weile auf sich warten lassen dürfte, stehen so langsam auch die Gespräche zwischen Washington und Brüssel, bzw. Berlin an. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erwartet zwar einen schwierigen Austausch mit den Amerikanern, aber der weltweite Wirtschaftsabschwung würde auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, so seine Hoffnung und sicher auch die der Börse.

Der Deutsche Aktienindex verweilt immer noch in seiner neutralen Spanne, nach unten durch 11.336 und nach oben durch 11.835 Punkte begrenzt.

