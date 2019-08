Breaking News: Alles noch viel größer… Jetzt extremes Blue Sky-Potenzial

Anzeige

Starke Reaktion erwartet!

Nach der soeben lancierten Meldung dürfte für viele Anleger klar sein: Hier steckt jetzt extrem viel Potenzial drin (und womöglich noch mehr als ohnehin schon erwartet)!

Benchmark Metals gehört in unseren Augen schon seit einiger Zeit zu den vielversprechendsten Rohstoffunternehmen Kanadas, erscheint der Hebel auf einen möglichen “Tenbagger” im Erfolgsfall insbesondere auch in Anbetracht der Entwicklung einiger ähnlicher Unternehmen jedenfalls gegeben. Die erste Bohrung des neuen Sommerbohrprogramms auf dem Lawyers-Projekt im kanadischen British Columbia hatte jüngst mit sehr soliden Ergebnissen unmittelbar ins “Goldene” getroffen. Jetzt zeichnet sich ein noch viel größerer Erfolg ab:

Benchmark Metals*

WKN: A2JM2X

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

News: Benchmark Extends the Cliff Creek Zone to over 1 Kilometre and Expands Resource Target Area for Further Drilling in 2019

Die jüngsten Bohrungen indizieren nun eine erhebliche Vergrößerung der mineralisierten Abschnitte auf dem Lawyers-Projekt. Die sog. Cliff Creek-Zone geht offensichtlich nach Süden weg rund 1 Kilometer weiter als bis dato angenommen. Das ist äußerst bemerkenswert, denn soll nun die Erweiterung mit sog. Step-Out-Bohrungen (Bohrungen in bislang undefinierten Bereichen des Projekts) belegt und letztlich in die bereits angekündigte neue Ressourcenschätzung (nach NI-43-101) integriert werden. Sind die Step-Out-Bohrungen von Erfolg gekrönt, dann dürfen Rohstoffanleger wohl mit einem gewaltigen Kursecho rechnen.

Die einzelnen Abschnitte vom Lawyers-Projekt: Cliff Creek größer als bislang angenommen

Ausgangslage im Vergleich zum Top-Performer des letzten Jahres

Zahlreiche weitere Bohrungen wurden in der Zwischenzeit bereits abgeschlossen. Die Bohrkerne befinden sich zur Untersuchung im Labor. Weitere Ergebnisse dürften also sehr zeitnah folgen und im Erfolgsfall den Aktienkurs des Rohstoffunternehmens im Sommer weiter anheizen.

Das Unternehmen Great Bear Resources befand sich vor etwas über einem Jahr in einer ähnlichen Ausgangslage wie Benchmark Metals. Great Bear Resources lieferte mit seinem Dixie-Projekt in Kanada konstant starke Bohrresultate. Der Kurs verzehnfachte sich binnen eines Jahres und erreichte zuletzt (nach Entdeckung eines neuen Bereichs innerhalb des Projekts, der erstmalig durch Bohrungen belegt wurde) gar einen Peak von fast 6,87$ (CDN)! – Vor Bekanntgabe erster starker Resultate notierte der Aktienkurs Anfang August 2018 bei unter 0,50$ (CDN).

Entwicklung von Great Bear Resources seit Anfang August 2018

Es spricht nun unseres Erachtens so einiges dafür, dass die Aktie von Benchmark Metals in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten eine sehr ähnliche Entwicklung durchleben könnte. Die Ausgangslage bei Benchmark Metals ist sehr ähnlich jener von Great Bear Resources vor etwas über einem Jahr. Die erste von insgesamt sieben bereits abgeschlossenen Bohrungen war bereits ein schöner Erfolg! Man hat mit dem ersten Bohrloch in eine entsprechende Tiefe gebohrt und auch dort hohe Gold- und Silbermineralisierungen vorfinden können.

Das Bohrloch 19CCDD01 brachte neuerlich eine Goldmineralisierung von bis zu 11,73 Gramm pro Tonne über eine Länge von 4,4 Metern hervor, aber auch eine Mineralisierung von 2,19 Gramm über eine beachtliche Länge von 26,75 Metern (in einer Tiefe von 144 Meter weg). Man hat jetzt somit auch weiter in der Tiefe getestet und damit Erfolg, was, insofern auch die weiteren Bohrungen von Erfolg gekrönt sein werden, sich dann schließlich ganz erheblich auf die neue unabhängige Ressourcenschätzung, die für Ende 2019 angekündigt wurde, auswirken dürfte. Noch brisanter ist aber nun die heute lancierte Meldung, denn der Inhalt könnte sich ganz erheblich auf die Ressourcenschätzung auswirken und die nun auch zu erwartenden Ergebnisse vom neuen Bereich eine extreme Hebelwirkung zeigen (so wie auch vor einigen Tagen bei Great Bear Resources).

Geologen gehen von einem Goldschatz von mindestens 5 Mio. Unzen aus

Bewahrheiten sich die Schätzungen der Geologen John Williamson und Michael Dufresne, dann werden wir es bei Benchmark Metals bereits schon kurzfristig mit einem potenziellen Vervielfacher zu tun haben, denn die ersten internen Schätzungen der beiden Experten für das Lawyers-Projekt belaufen sich auf eine Projektgröße von mindestens 5 Mio. Unzen. Das haben die beiden Herren nicht irgendwo irgendwem erzählt, vielmehr wurde diese Einschätzung öffentlich publiziert:

HIER die offizielle Meldung

Aussicht auf einen der größten neuen Goldschätze Kanadas

Benchmark Metals hat sein Camp auf dem Lawyers-Projekt aufgeschlagen

Tatsächlich glauben also die beiden Geologen Michael Dufresne und John Williamson nach Analyse aller bisherigen Explorationsresultate an einen Goldschatz von mindestens 5 Mio. Unzen für das Lawyers-Projekt. Dies wäre aktuell einer der größten neuen Goldfunde Kanadas. Die kanadische Pretium Resources hatte in den letzten Jahren mit dem Brucejack-Projekt mit heute rund 6 Mio. Unzen Gold einen der größten neue Goldfunde in Kanada gemacht und ist gegenwärtig mit über 3 Mrd. Dollar (CDN) bewertet. Benchmark Metals bringt es derzeit auf eine Bewertung von rund 20 Mio. Dollar (CDN). Wichtig: Wie eingangs erwähnt, soll es noch in diesem Jahr eine neue Ressourcenschätzung für das Lawyers-Projekt in Kanada geben!

Das Lawyers-Projekt befindet sich im sog. Stikine-Terrain, welcher diverse Gold- und Polymetalllagerstätten rund um das Bowser-Becken (zu denen Brucejack, Eskay Creek, KSM, GT Gold, Red Chris und Kemess gehören) beherbergt, die geologisch als “Goldenes Hufeisen” (British Columbia, Kanada) dargestellt werden. Die benannten Lagerstätten sind großteils als Weltklasselagerstätten zu bezeichnen und werden bzw. wurden von Milliardenkonzernen betrieben.

Aktie reagierte schon jüngst sehr stark

Dass die Aktie extrem sensibel auf positive Meldungen reagieren kann, hat sie Ende Mai und im Juni unter Beweis gestellt. Auf positive Meldungen hin, die unseres Erachtens allerdings weit weniger Gewichtung als starke Bohrergebnisse hatten, ging es für die Aktie binnen kürzester Zeit um rund 100% nach oben. Seit Mitte April waren gar über 200% Performance drin!

Zusätzliches Upside auf dem Gesamtareal

Das Geologenteam von Benchmark Metals hat außerdem schon jetzt dank geophysikalischer Untersuchungen innerhalb des Sommer-Explorationsprogramms ganz neue und zusätzliche Bohrziele identifizieren können, die laut CEO John Williamson bereits Gold- & Silbermineralisierungen indizieren.

Sie können die neu identifizierten Abschnitte auf folgender Karte sehr gut sehen:

Weitere Ergebnisse vom 2019er Bohrprogramm erwartet

Weitere Ergebnisse dürfen jetzt zeitnah erwartet werden. Das Unternehmen hat nämlich sechs weitere Bohrungen bereits abgeschlossen und zusätzlich über dem gesamten Konzessionsgebiet bislang 141 Gesteinsproben, 160 Schürfproben und 1.491 Bodenproben entnommen und gleichzeitig umfassende Kartierungen und strukturelle Interpretationen in den Schlüsselbereichen durchgeführt.

Wir meinen, dass Anleger jetzt auf weitere Bohrerfolge spekulieren sollten. Stellen sich diese ein, sind definitiv überproportional hohe Kursgewinne möglich, wie auch die Reaktionen auf die Bekanntgabe historischer Resultate des Projekts (im Mai/Juni) gezeigt haben. Herausragende und bis dahin unveröffentlichte historische Ergebnisse hatten die Aktie des kanadischen Explorers Benchmark Metals innerhalb von nur zehn Handelstagen um fast 100% steigen lassen. Natürlich sind die neuen Bohrungen aber viel wichtiger!

Benchmark Metals in Fußstapfen vom Pretium?

Die kanadische Pretium Resources hatte erst in den letzten Jahren das Brucejack-Projekt in British Columbia entdeckt. Begonnen hat alles ähnlich wie bei Benchmark Metals. Bis heute hat das Pretium-Team aber mittlerweise über 6 Mio. Unzen Gold auf dem Brucejack-Projekt in British Columbia finden können. Für das Fiskaljahr 2018 hat man einen Gewinn von 36,4 Mio. Dollar (CDN) ausweisen können, bewertet ist Pretium Resources heute mit über 3 Milliarden Dollar (CDN). Mittelfristig könnte es auch bei Benchmark Metals auf ein ähnliches Szenario hinauslaufen.

Mit erfolgreichen Explorern konnten Anleger in den letzten Jahrzehnten immer wieder die mitunter beste Performance erzielen und mit etwas Geduld ein Vermögen anhäufen. Hierfür gibt zahlreiche Beispiele. Bekannte kanadische Milliardäre wie Robert Friedland oder Frank Giustra sind mit Investments in Rohstoffunternehmen im Frühstadium ihr Geld zu ihrem Reichtum gekommen.

Wie stehen die Aussichten!? Wie hoch sind die Chancen für einen Erfolg im Sommer?

Fakt ist: Alle bisherigen Explorationsresultate vom Lawyers-Projekt im kanadischen British Columbia sprechen jetzt für weitere große Bohrerfolge und dafür, dass Benchmark einen der größten neuen Goldschätze Kanadas heben könnte. Die Bekanntgabe der jüngsten Resoultate und darüberhinaus die vorhandene Mineralisierungen in allen sechs weiteren ins Labor geschickten Bohrkernen könnten kein besseres Indiz für einen konstanten Bohrerfolg sein. Mit der Erweiterung der sog. Cliff Creek-Zone setzt Benchmark Metals heute noch “einen drauf”.

Investmentbanker von Sprott haben auch das Potenzial erkannt

Auch eine der erfahrensten Investmentbanken im Rohstoffsektor ist erst vor kurzem in Benchmark Metals eingestiegen: Sprott Asset Management! Etwas über 2 Mio. Dollar wurden insgesamt in Benchmark Metals investiert.

Vor kurzem meldete Benchmark Metals übrigens den Erwerb einer zusätzlichen Konzessionsfläche von 7,52 km2 mit neuen Zielgebieten, die an den Gold-Silber-Trend Lawyers im sog. “Goldenen Hufeisen” (Golden Horseshoe) in British Columbia angrenzt. Benchmark hat seinen Grundbesitz im Jahr 2019 somit deutlich vergrößert und sämtliche Anteile an neuen Claims in Gebieten erlangt, in denen große anomale geophysikalische Ziele sowie anomale geochemische Gold-Silber-Ergebnisse vorliegen. Das Bohrprogramm 2019 konzentriert sich auf vorrangige Ziele für eine Ressourcenerweiterung, aber auch Zielgebiete in den neuen Claims, bei denen zuvor noch nie gebohrt wurde.

Neue Ressourcenschätzung von Lawyers noch in diesem Jahr

“Die Ergebnisse des Jahres 2018 in Verbindung mit dem neuen 2019er-Bohrprogramm werden zu einer erheblichen Erhöhung der vorhandenen Mineralressourcen des Lawyers-Projekt führen.” – Benchmark-Geologe Michael Dufresne

Das Mining Journal betitelt in einem Artikel von Ende April:

Benchmark aims for 5Moz at Lawyers

Kann Benchmark Metals in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin mit entsprechenden Ergebnissen aufwarten, dann könnten die Tage des Pennystock-Daseins nun wirklich sehr schnell gezählt sein. Wie schnell das gehen kann, hat das Management von Great Bear Resources (GBR) eindrucksvoll bewiesen. Nach Abschluss des Sommer-Bohrprogramms soll noch in 2019 die neue Ressourcenschätzung für das Lawyers-Projekt kommen.

Unser Tipp:

Benchmark Metals erscheint aktuell in Hinblick auf des extreme Upsidepotenzial sehr niedrig bewertet. Wir glauben, dass die Aktie im Erfolgsfall zu jenen raren Kandidaten der Branche gehört, die bereits kurz- bis mittelfristig tatsächliches “Tenbagger”-Potenzial aufweisen. – Den Rest erdenken Sie sich – nach bitte sorgfältiger Recherche” – einfach selbst!

Informieren Sie sich selbst über Benchmark Metals:

Webseite: https://www.benchmarkmetals.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Fotocredit vom Lawyers-Projekt: Jim Greig / Benchmark Metals

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Benchmark Metals.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Benchmark Metals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Benchmark Metals und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Benchmark Metals einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Benchmark Metals und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Benchmark Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

– Werbung / Marketingmitteilung –