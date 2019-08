Wirecard – kurstreibende Neuigkeit übersehen?

Am vergangenen Freitag ging es am Aktienmarkt hoch her. Der Grund trägt schütteres Haar und twittert ein bisschen zuviel. Untergegangen ist in diesem Zusammenhang eine Entwicklung bei Wirecard. Wir sprechen heute drüber in unserem Börsenbrief und haben auch ein Papier auf Wirecard in unser Favoritendepot gehoben. Übrigens – unsere TOP10 hoch spekulativ aus der vorletzten Woche liegen in 9 von 10 Fällen zwischen 10 und 40% im Plus! Alle 9. Einer liegt pari. Diesen Service genießen Sie ab 1.9 in unserem NEUEN Spekulativbörsenbrief mit Depot und Ausrichtung Turbos und in seltenen Fällen Inliner. Die ersten 6 Wochen haben wir alle reinschnuppern lassen und unsere Performance dokumentieren wir. Mehr lesen Sie heute im Börsenbrief, den Sie abonnieren können – hier. Wie immer sozusagen “powered by Behavoiral Finance”. Davon konnten wir am Montag in Hamburg sogar den ehemaligen Deutschland-Chef von Tesla überzeugen. Den passenden Podcast gibt es in 4 Wochen auch hier. Einen erfolgreichen Handelstag wünschen wir.