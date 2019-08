Längerfristig dürfte eine Frage sein, in wieweit Geldpolitik auf den aktuellen Niveaus noch Einfluss auf die Marktentwicklung nehmen kann.

Die seit Ende Juli andauernde Marktkorrektur an den amerikanischen Aktienmärkten scheint erst einmal auszulaufen. Der S&P 500 stabilisierte sich in den letzten Tagen um 2.900 Zähler. Auch die europäischen Märkte zeigen sich aktuell in einem freundlicheren Licht: Der DAX konnte einen signifikanten Rücksetzer (-3,7%) aus der letzten Woche wieder vollständig aufholen, die italienische Börse profitiert von der Hoffnung der Anleger, dass – nach dem Rücktritt von Premier Conte – ein Bündnis zwischen Fünf Sterne und PD Neuwahlen verhindern könnte.

Freitag, 23. August 2019 -Leichte Entspannungssignale von der handelspolitischen Front (zumindest spricht man wieder miteinander) einerseits und die anhaltende Furcht vor einer globalen Rezession andererseits halten die Finanzmärkte unter Spannung. Dazu kommen insbesondere in Europa die politischen Minenfelder von Brexit bis Italien, die die Stimmungslage am Finanzmarkt beeinflussen können.

Insgesamt hat sich an der Lagebeurteilung insbesondere der privaten Anleger jedoch kaum etwas verändert, das übergeordnete Stimmungsbild bleibt weiterhin moderat „bearish“. Angesichts der anhaltenden (geo-)politischen und konjunkturellen Problemfelder bauen die Marktteilnehmer auf die potenzielle Hilfe von Seiten der Geldpolitik und behalten im Vorfeld der im September anstehenden Entscheidungen eine abwartende Haltung bei.

Anleger blicken Richtung Jackson Hole: Hohe Markterwartungen an US-Geldpolitik bergen Enttäuschungspotenzial

Das Augenmerk der Marktakteure konzentriert sich unserer Ansicht nach somit auf die Geldpolitik der großen Zentralbanken insbesondere in den USA und im Euroraum. Das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung von Ende Juli zeigt zwar deutlichen den Widerstand im Zentralbankrat gegen das Signalisieren eines längeren Zinssenkungstrends, es wird aber überstrahlt von den Erwartungen an das jährlich stattfindenden geldpolitischen Symposium in Jackson Hole, wo sich die führenden Notenbanker unter dem diesjährigen Motto „Challenges for Monetary Policy“ zusammenfinden. Mit besonderer Spannung erwartet wird die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, von der sich die Anleger tiefergehende Einblicke in die zukünftige US-Geldpolitik erhoffen.